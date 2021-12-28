الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عموري

كشفت الفحوص الطبية لنجم شباب الأهلي عمر عبدالرحمن «عموري» أن إصابته التي تعرض لها في الجولة الماضية بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، خفيفة، وسيعود إلى المباريات بعد أسبوع، بحسب مدرب الفريق، مهدي علي.

مفاوضات

دخل أحد فرق الصدارة بدوري أدنوك للمحترفين في مفاوضات جادة مع لاعب عربي، برز بشكل مميز مع منتخب بلده خلال مشاركته الأخيرة في كأس العرب 2021 التي أقيمت في قطر، تمهيداً لضمه للفريق خلال الانتقالات الشتوية.

غزل

تغزل مشجعو اتحاد كلباء بلاعبي الفريق: حبيب الفردان، وعثمان كمارا، وحارس المرمى جمال عبدالله، خلال المباراة التي تغلب فيها «النمور» على الوحدة 2-1 في دوري أدنوك للمحترفين، مشيرين إلى أن الفريق يفوز من دون مهاجمه التوغولي مالابا.

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