شكرا لقرائتكم خبر عن السولية: من الممكن أن أشارك بثانى مباريات مصر فى كأس الأمم.. ولم أخطط لأسيست الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف عمرو السولية نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي كواليس الفوز على الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة في إطار منافسات الدوري هذا الموسم.

قال السولية في تصريحات تليفزيونية : "موسيماني توقع سيناريو المباراة بشكل صحيح، والزمالك بالفعل بدأ أفضل منا، والمدرب منحنا تعليمات باللعب خلف دفاعات الزمالك في المساحات، ونجحنا بالفعل في تنفيذ ذلك"

أضاف: "لم نكن نتوقع تلك النتيجة، وكان هناك توفيق كبير في الأسيست الذي قمت به بهدف محمد شريف، إذا أعادوا تلك الكرة مليون مرة لن تصل إلى شريف بهذه الطريقة ولم أكن مخطط لها"

وحول التحكيم في تلك المباراة قال: "الحكام قدموا مباراة جيدة جدا الحكم محمد عادل لم يتدخل أو يؤثر في نتيجة المباراة والمباراة كانت جيدة على المستوى التحكيمي"