شكرا لقرائتكم خبر عن السولية: من الممكن أن أشارك بثانى مباريات مصر فى كأس الأمم.. ولم أخطط لأسيست الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كشف عمرو السولية نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي كواليس الفوز على الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة في إطار منافسات الدوري هذا الموسم.
قال السولية في تصريحات تليفزيونية : "موسيماني توقع سيناريو المباراة بشكل صحيح، والزمالك بالفعل بدأ أفضل منا، والمدرب منحنا تعليمات باللعب خلف دفاعات الزمالك في المساحات، ونجحنا بالفعل في تنفيذ ذلك"
أضاف: "لم نكن نتوقع تلك النتيجة، وكان هناك توفيق كبير في الأسيست الذي قمت به بهدف محمد شريف، إذا أعادوا تلك الكرة مليون مرة لن تصل إلى شريف بهذه الطريقة ولم أكن مخطط لها"
وحول التحكيم في تلك المباراة قال: "الحكام قدموا مباراة جيدة جدا الحكم محمد عادل لم يتدخل أو يؤثر في نتيجة المباراة والمباراة كانت جيدة على المستوى التحكيمي"
وعن إمكانية لحاقه بثاني مباريات منتخب مصر الوطني في كأس أمم إفريقيا، قال السولية: "مع جلسات التأهيل وشعوري بالتحسن من الممكن أن ألحق بثاني مباريات مصر في كأس الأمم"
أضاف: "كأس الأمم بطولة صعبة على جميع المنتخبات بالنسبة لنا تركيزنا يكمن في حصد اللقب وهذا الجيل قادر على حصد كأس الأمم"
وتطرق السولية للحديث عن الفارق بين حسام البدري مدرب مصر السابق وكارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الحالي قائلا:"حسام البدري مدرسة مختلفة تماما عن كيروش والمدرب المصري يكون أقرب للاعبين ويعرفهم بشكل أكبر"
أضاف:"المدرب الأجنبي له فكره الخاص ومدرسته ويريد تنفيذ أفكاره من خلال اختياره للاعبين قادرين على تنفيذ فلسفته"
وعن تصفيات كأس العالم قال: "لا نخشى أي منافس في التصفيات بالنسبة لنا وبالنسبة لمنافسي منتخب مصر المباراتين فاصلتين لذلك القرعة ليس نقطة فارقة بالنسبة لنا"
أشار السولية إلى أن الضغوط تزداد على المدرب المصري لمنتخب مصر ولكن المدرب الأجنبي الضغوط تكون أقل من المنظومة.