شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى عن تعارض موعد الكان مع مونديال الأندية: "مش شاغلين تفكيرنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى حمدي فتحي، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الأهلي، على زميله في الفريق عمرو السولية، مشددا على أنه لاعب كبير.

وقال حمدي فتحي، في تصريحات تليفزيونية: "السولية لاعب كبير بالنسبة لي، عندما ألعب بجواره وأنظر في عينيه تصبح دوافعي أكبر، ويكون مطلوبا مني المقاتلة في الملعب مثلما يفعل هو" .

وأضاف: "أشعر بالراحة في اللعب بجانبه خاصة أننا متفاهمين وغيابه كان فارقا بالنسبة لنا في السوبر الإفريقي ضد الرجاء".

وتابع: "كان هناك تراجع في الشوط الأول من مباراة السوبر ولكننا نجحنا في العودة خلال الشوط الثاني".

وعن منتخب مصر قال: "أي لاعب يتمنى التواجد مع منتخب مصر الوطني، ونعلم أن الشعب المصري دائما يبحث عن اللقب، ونحن نرغب في حصد أمم إفريقيا".

وعن تعارض مواعيد أمم إفريقيا مع كأس العالم للأندية الذي يشهد مشاركة الأهلي قال: "لا نشغل تفكيرنا بهذا الأمر ولا نفكر في الأزمة، والأهم أن نحاول العمل بقوة مع منتخب مصر كي نحصد كأس الأمم".