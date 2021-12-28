شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: كويس إن جول تونس مجاش عن طريق أسامة فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عمرو السولية، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الوطني، عن الهدف الذاتي الذي سجله في مباراة تونس بنصف نهائي كأس العرب.

وقال السولية، في تصريحات تليفزيونية: "أصعب ما في الأمر بالنسبة لي أن المباراة لم يكن بها تعويض، خاصة أن الهدف جاء في آخر ثانية، وكان حديثنا قبل المباراة عن كونها لن تقبل تعويضا، وهذا أكثر ما أحزنني".

وأضاف السولية: "المساندة التي وجدتها من جماهير مصر، سواء جماهير الأهلي أو الزمالك وجماهير مصر بشكل عام جعلتني أستعيد توازني مرة أخرى وأتخطى الأزمة، وجعلتني أشعر بأن الكل قدم ما عليه ولم يُقصر".

وتابع: "أسامة فيصل كان قريبا مني في كرة هدف تونس، والحمد لله إنها مجاتش فيه، أنا ممكن أستحمل، لكن الموقف كان هيبقي "صعب جدا" على لاعب صغير".

واستطرد: "موسيماني أرسل لي رسالة بعد تلك المباراة وقال لي لا تحزن لقد قدمت بطولة كبيرة وأي لاعب يرتكب أخطاء ونحن في انتظارك بالسوبر الإفريقي".