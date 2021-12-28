شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق رقما قياسيا غير مسبوق بتاريخ أندية مصر بتسجيل 120 هدفا بـ2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت قناة النادى الأهلى بوصول المارد الأحمر لـ120 هدفا في مختلف المسابقات خلال عام 2021، ليحقق رقما قياسيا لم يسبق للأهلى أو الأندية المصرية تحقيقه من قبل.

ونشر الحساب الرسمي لقناة النادى الأهلى على موقع "تويتر"، صورة للاعبى الأهلى معلقا عليها: "رقم قياسي أهلاوي جديد.. سجل لاعبو الأهلي 120 هدفا في مختلف المسابقات خلال عام 2021 وهو رقم قياسي يتحقق لأول مرة في تاريخ الأهلي والأندية المصرية".





ونجح مسئولو الأهلى فى تمديد تعاقد التونسى علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى بعدما وقع اللاعب على العقود صباح اليوم الإثنين، قبل أن يتوجه لمنتخب بلاده للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ليسدل بذلك النادى الأهلى الستار على ملف تمديد تعاقد النجم التونسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وتعاقد النادى الأهلى مع علي معلول في صيق 2016 قادما من الصفاقسى التونسى بقيمة 700 ألف يورو بعدما رفض معلول استخدام الشرط الجزائى مع فريقه السابق الذى يبلغ 500 ألف دولار.

وحصل علي معلول على 3 بطولات فقط قبل الانتقال إلى الأهلى وهى الرابطة التونسية المحترفة عام 2012/ 2013، وكأس الكونفدرالية 2013، وكأس شمال أفريقيا 2009، ولكن بعد الانتقال إلى الأهلى حصد 12 لقبا حتى الآن خلال أقل من 6 سنوات قضاها النجم التونسي في قلعة الجزيرة.