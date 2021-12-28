شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: طبيب المنتخب يطالب بيراميدز بتقارير براءة السعيد وحمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي محمد شبانة، مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، أن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، تواصل مع الدكتور مصطفى المنيري، طبيب نادي بيراميدز، لتقديم نتائج المسحات والفحوصات التي أجراها لاعبو الفريق في الفترة الأخيرة، لتبرئة عدد من اللاعبين من شائعات خوض المباراتين الأخيرتين رغم إصابتهم بكورونا.

وأضاف شبانة أن أبو العلا أكد أن الجهاز الفني للمنتخب يثق في وعي اللاعبين وإدارة بيراميدز لتجنب الوقوع في مثل هذا الخطأ الذي يعرّض باقي الفريق للخطر.

وأكد طبيب المنتخب لأفراد الجهاز الفني المعاون لكيروش في منتخب مصر، أن شائعة خوض اللاعبين أي مباراة رغم الإصابة بكورونا، بعيدة كل البعد عن المنطق، موضحا أن تقديم نتائج الفحوصات الطبية للتأكيد على تحمل اللاعبين لمسئولياتهم.