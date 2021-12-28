شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: طبيب المنتخب يطالب بيراميدز بتقارير براءة السعيد وحمدي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي محمد شبانة، مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، أن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، تواصل مع الدكتور مصطفى المنيري، طبيب نادي بيراميدز، لتقديم نتائج المسحات والفحوصات التي أجراها لاعبو الفريق في الفترة الأخيرة، لتبرئة عدد من اللاعبين من شائعات خوض المباراتين الأخيرتين رغم إصابتهم بكورونا.
وأضاف شبانة أن أبو العلا أكد أن الجهاز الفني للمنتخب يثق في وعي اللاعبين وإدارة بيراميدز لتجنب الوقوع في مثل هذا الخطأ الذي يعرّض باقي الفريق للخطر.
وأكد طبيب المنتخب لأفراد الجهاز الفني المعاون لكيروش في منتخب مصر، أن شائعة خوض اللاعبين أي مباراة رغم الإصابة بكورونا، بعيدة كل البعد عن المنطق، موضحا أن تقديم نتائج الفحوصات الطبية للتأكيد على تحمل اللاعبين لمسئولياتهم.
وتابع شبانة، أن عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أجرى اتصالا بالحارس محمد الشناوي حارس الأهلى والمنتخب لمؤازرته في ظل الهجوم الذي يتعرض له الحارس بعد تراجع مستواه في مباراتي الرجاء المغربي بالسوبر وفيوتشر بالدورى.
وأكمل شبانة أن الحضري قال للشناوي إنه يثق تماما في إمكانياته وقدرته على استعادة مستواه المميز، مؤكدا أن مكانه كحارس أول للمنتخب لم يتغير بعد هبوط مستواه في الفترة الأخيرة.
وجاءت مكالمة الحضري بعد تراجع مستوى الشناوي، حيث لم ينجح في التصدي لأي ركلة ترجيح في السوبر أمام الرجاء، كما ارتكب عددا من الأخطاء في مباراة فيوتشر بالأمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.