شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: لا أتمنى تواجد الأهلي والزمالك بمجموعة واحدة بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال سعد سمير، لاعب الأهلي المعار لفيوتشر، إنه كان يتمنى المشاركة مع فريقه أمام الأهلي منذ بداية اللقاء، ولكنه شعر بالإرهاق قبل المباراة.
وأضاف سمير، في تصريحات ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: "توقعنا معاناة الأهلي من الإجهاد بعد السوبر، خاصة في الشوط الأول، وشعرت بأحاسيس مختلفة في مباراة الأهلي بعدما قضيت 13 عامًا في القلعة الحمراء".
وتابع: "مناقشة عرض إعارتي لفيوتشر كان بيني وبين رئيس النادي الأهلي، والأهلي منحني حقي والبيان نُشر وقت رحيلي".
وأشار سعد سمير، لاعب الأهلي المعار لفيوتشر، إنه تحدث مع لاعبي الأهلي علي معلول وطاهر محمد طاهر بعد مباراة السوبر الأفريقي.
وقال سمير: "باركت لطاهر الهدف الذي سجله وتحدثت معه على ضرورة التركيز والاستمرار داخل النادي والبقاء بصفوف الأهلي".
وأضاف لاعب الأهلي المُعار لفيوتشر: "بكل تأكيد أتمنى العودة مجددًا إلى الأهلي، لكن أنا حاليا تركيزي مع فيوتشر، وتحقيق نتائج جيدة ببطولة الدوري".
وتابع سعد سمير، إنه لا يتمنى تواجد فريق الأهلي ونظيره الزمالك بمجموعة واحدة خلال النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.
واستطرد :"الأهلي والزمالك أندية كبيرة، وأتمنى تواجدهما بنهائي بطولة أفريقيا، والأهلي حظوظه كبيرة في الفوز بالبطولة للموسم الثالث على التوالي".
وتحدث سعد سمير، لاعب الأهلي المعار لفيوتشر، عن النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا ومشاركة المنتخب الوطني بها قائلاً: "هي بطولة صعبة بكل تأكيد؛ فجميع المنتخبات تمتلك عناصر مميزة، وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر".