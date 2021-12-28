سعد سمير: لا أتمنى تواجد الأهلي والزمالك بمجموعة واحدة بدوري أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد -

قال سعد سمير، لاعب الأهلي المعار لفيوتشر، إنه كان يتمنى المشاركة مع فريقه أمام الأهلي منذ بداية اللقاء، ولكنه شعر بالإرهاق قبل المباراة.

وأضاف سمير، في تصريحات ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: "توقعنا معاناة الأهلي من الإجهاد بعد السوبر، خاصة في الشوط الأول، وشعرت بأحاسيس مختلفة في مباراة الأهلي بعدما قضيت 13 عامًا في القلعة الحمراء".

وتابع: "مناقشة عرض إعارتي لفيوتشر كان بيني وبين رئيس النادي الأهلي، والأهلي منحني حقي والبيان نُشر وقت رحيلي".