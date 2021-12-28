شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: تعرفنا على كيروش بشكل أكبر في كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث عمرو السولية، نجم وسط فريق الأهلي ومنتخب مصر الوطني، عن إيجابيات المشاركة في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

وقال السولية، في تصريحاته تليفزيونية: "المشاركة في كأس العرب لها إيجابيات كثيرة، اكتسبنا خبرات مميزة من خلال خوض مباريات قوية على ملاعب كأس العالم".

وأضاف السولية: "تقربنا من كيروش بشكل أكبر من خلال تلك البطولة، أرى أن مباراة تونس لم تكن الأصعب في البطولة فمواجهتي الجزائر والأردن أصعب من مواجهة تونس ولكن خلال مواجهة تونس عانينا من بعض الإجهاد وكذلك كان هناك بعض الغيابات التي أثرت علينا سلبا" .

واختتم حديثه قائلا: "نعلم أن مرحلة التجربة انتهت، والمرحلة المقبلة هي الحاسمة والفاصلة على مستوى تصفيات كأس العالم وكذلك بطولة كأس الأمم" .

وكان منتخب مصر الوطني قد حصل على المركز الرابع في كأس العرب الذي أقيم في قطر، بعد الخسارة من تونس في نصف النهائي، وكذلك الخسارة من قطر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.