شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى: مساندة أحمد سامى وكيروش الأهم فى مشوارى.. وهدفى العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مروان حمدى مهاجم منتخب مصر وسموحة، أنه تمسك بالخروج للإعارة من نادى الزمالك حتى يحصل على فرصة اللعب باستمرار للعودة مجددا والمشاركة بشكل أساسى مع الزمالك.

وقال مروان حمدى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "سعيد بمساندة أحمد سامى وكارلوس كيروش لى في الفترة الحالية، وعمرو السولية لاعب محترم وكنت سعيد باللعب بجواره في المنتخب".

وأضاف مروان حمدى: "بدأت في براعم إنبى ثم انتقلت لنادى النصر وشاركت مع الفريق الأول مع سيد عيد وساهمت في تأهل النصر للدورى الممتاز".

وتابع: "إيهاب جلال وراء انضمامى لنادى مصر المقاصة، ولكن عانيت في عدم المشاركة مع عماد سليمان وطلعت يوسف وخرجت معارا لوادى دجلة وتألقت، وقلت للمقربين أنى سأنضم للمنتخب الوطنى أثناء وجودى في دجلة".

وأضاف مهاجم سموحة: "محمد بركات نقل لى رغبة حسام البدرى في ضمى للمنتخب وقالى إحنا واثقين فيك وشجعنى وأكد ثقة الجهاز الفني في قدراتى، والأجواء داخل المنتخب كانت رائعة ولا وجود لأى حساسية بين نجوم الأهلى والزمالك".

وأوضح مروان حمدى: "كارتيرون كان يعاملنى كويس وكان بيحبنى ولكن مشاركاتى لم تتجاوز 500 دقيقة خلال 19 مباراة، وهى الدقائق التي لا تساعدنى على الظهور بشكل كويس لذلك تمسكت بالخروج معارا إلى سموحة لأثبت نفسى، وتوقفت الإعارة على حل أزمة قيد سيف الدين الجزيرى وعمر السعيد مع النادى، وبالفعل تم قيدهما وخرجت لسموحة في آخر دقائق الميركاتو".