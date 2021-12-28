شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى: معنديش مشكلة مع أى نقد فنى بعيدا عن التجريح.. وحجازى ساندنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مروان حمدى، مهاجم منتخب مصر وسموحة، أنه تعرض لهجوم غير مبرر خلال الفترة الماضية، أدى إلى خروجه للرد بعد الضغط الكبير الذى تعرض له.

وقال مروان حمدى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أي هجوم على شخصى يصيب أسرتى بالأذى النفسى وبدأت في التأقلم مع الانتقادات التي توجه لى، ولا توجد أي مشكلة عندي حال تعرضي للنقد فنيا وبعيدا عن التجريح".

وأضاف مروان حمدى: "لم أتجاوز في ردى على من سخروا منى، وبعض الأصدقاء نصحونى بعدم الرد على المنتقدين، ولم أفهم لماذا الهجوم على لاعب يمثل منتخب مصر في بطولة خارجية لمصلحة من؟".

وتابع مهاجم سموحة: "أسرتى وأحمد حجازى أكثر من ساندونى ودعمونى أثناء الهجوم الشديد، ووائل جمعة عاتبنى جدا بعد كتابتى واعتذرت له وحذفت البوست، وأتجاهل أي هجوم وأركز مع دخولى الملعب".