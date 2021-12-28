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السولية يكشف كواليس إصابته قبل مواجهة الرجاء المغربي

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القاهرة - سامية سيد -  كشف عمرو السولية، لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، كواليس إصابته قبل مواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.

 

وقال السولية، في تصريحات تليفزيونية: "بعد النشيد الوطني أكملنا عمليات الإحماء، وشعرت بألم في عضلة السمانة، لذلك قمت بالخروج من الملعب".

 

وأضاف: "الإصابة عبارة عن مزق في السمانة، ولكن المزق ليس كبيرا، ومدة الغياب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أو قبل ذلك".

 

وتابع السولية: "كل يوم أشعر بتحسن بعد الإصابة، والفترة المقبلة إن شاء الله الأمور ستكون أفضل مع قيامي بجلسات التأهيل".

 

واختتم: "كنت مع طبيب المنتخب محمد أبو العلا، وفحصني، وبعد أسبوع سأخضع لأشعة رنين بعد جلسات التأهيل التي سأخضع لها خلال هذا الأسبوع الجاري".

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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