شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يكشف كواليس إصابته قبل مواجهة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو السولية، لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، كواليس إصابته قبل مواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.

وقال السولية، في تصريحات تليفزيونية: "بعد النشيد الوطني أكملنا عمليات الإحماء، وشعرت بألم في عضلة السمانة، لذلك قمت بالخروج من الملعب".

وأضاف: "الإصابة عبارة عن مزق في السمانة، ولكن المزق ليس كبيرا، ومدة الغياب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أو قبل ذلك".

وتابع السولية: "كل يوم أشعر بتحسن بعد الإصابة، والفترة المقبلة إن شاء الله الأمور ستكون أفضل مع قيامي بجلسات التأهيل".

واختتم: "كنت مع طبيب المنتخب محمد أبو العلا، وفحصني، وبعد أسبوع سأخضع لأشعة رنين بعد جلسات التأهيل التي سأخضع لها خلال هذا الأسبوع الجاري".