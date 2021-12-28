شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: الزمالك يرفض استئناف الدوري قبل خوض مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الزمالك اتخذت قرارًا بعدم استئناف مباريات بطولة الدوري، وخوض أي لقاء جديد للفريق قبل خوض الأهلي مباراته أمام بيراميدز.

وأضاف شبانة، مقدم برنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية etc، أن مسئولي الزمالك قرروا إرسال خطاب إلى رابطة الأندية وإبلاغهم بالأمر من الآن، لوضعهم أمام خيارين، هما إما خوض لقاء الأهلي وبيراميدز من الآن وفي موعده يوم 30 ديسمبر، أو البدء به قبل استئناف مباريات الدوري من جديد شهر فبراير المقبل.

ويرى مسئولو الزمالك أن تأجيل اللقاء لا مبرر له، خاصة أن فيفا وافق على استمرار الدوليين مع أنديتهم حتى يوم 3 يناير المقبل، بما يعني أن قرار التأجيل جاء متسرعًا ولإراحة الأهلي بسبب ضغط المباريات عليه.

وتابع شبانة: أن إدارة نادي الزمالك قررت بشكل رسمي تجديد التعاقد مع رزاق سيسيه لاعب الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

ويمتلك اللاعب عرضًا من أحد الأندية الكويتية والتي ترغب في ضم اللاعب بالمجان بداية من الموسم المقبل.

وجاء قرار التجديد لرزاق سيسيه بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، والذي أوصى بالإبقاء على اللاعب، وأثنى على مستواه بشكل كبير، وأكد للإدارة أن سيسيه سيكون له شأن كبير مع الفريق في الموسم الجاري، خاصة مع استعادة عافيته ومشاركته بشكل مستمر.