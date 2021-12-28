شكرا لقرائتكم خبر عن السولية: تدرّبت على هدفي ضد الزمالك.. وشارة الكابتن لصلاح "شرف لنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو السولية، لاعب الأهلي، كواليس هدفه في مرمى الزمالك بنهائي القرن في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 التي تُوج بها المارد الأحمر بعد فوزه (2-1)، قائلا: "هدفي في الزمالك بنهائي القرن جاء بعد تدريب كبير، موسيماني دربنا كثيرا على تلك اللعبة، وأبلغنا بوجود مشاكل في تمركز لاعبي الزمالك بالضربات الثابتة".

وأضاف السولية، في تصريحات تليفزيونية: "إنه لم يغضب من ارتداء محمد صلاح لشارة قيادة منتخب مصر".

وتابع: "ليس لدي أي أزمة في حصول صلاح على شارة القيادة، الأهم بالنسبة لي مصلحة منتخب مصر وصلاح لاعب كبير وشرف لنا كلاعبين أن يحمل صلاح شارة قيادة منتخب مصر وهذا أمر لن يقلل مني أو من أي لاعب".

واستطرد: "صلاح عندما يتواجد معنا في منتخب مصر يكون نقطة فارقة، خاصة بالنسبة للمنافس، فمنافس منتخب مصر يشعر بالقلق في وجود محمد صلاح مثلما يحدث مع منتخب السنغال عندما يتواجد ساديو ماني، فضلا عن الثقل الفني في الملعب، عندما نكون في حيرة نلجأ إلى صلاح ونمنح له الكرة بسبب ما لديه من خبرات واسعة".

وأردف: "عندما تحدث معي حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق عن حصول صلاح على الشارة، قلت له إنه لا يوجد أي أزمة بالنسبة لي الأهم مصلحة منتخب مصر وفي النهاية القرار للمدير الفني".

وقال السولية: "أظهر محمد الشناوي غضبه للاعبين بين شوطي المباراة، وقام بتحفيزنا وقال لنا 45 دقيقة يمكن أن تتسبب في ضياع حلمنا، وهو ما تسبب في تحسن الأداء خلال الشوط الثاني".

وأضاف: "محمد الشناوي أول من يحضر إلى المران، كان يتدرب منفردا قبل موعد المران بثلاث ساعات، واجتهد كثيرا في الوقت الذي كان لا يلعب فيه بشكل أساسي، الشناوي ووليد سليمان قادة بكل ما تحمله الكلمة من معني، ولهم دور كبير في الحفاظ على (أوضة اللبس)".

وتابع: "الشناوي يوجه تعليماته لكل اللاعبين إذا كان هناك تقصير، ولو هناك لاعب سيتلقى تلك التعليمات بحساسية، يطلب الشناوي من وليد سليمان أو سعد سمير إبلاغ اللاعب بها حتى تسير الأمور".

واختتم: "ردَّد البعض أنني لا أتحدث مع زملائي كقائد في الملعب، لكني أحب توجيه اللاعبين داخل الملعب وأنا من أكثر اللاعبين الذين يتحدثون داخل الملعب ويعطون تعليمات، ومع منتخب مصر ظهر هذا الأمر بصورة أكبر".