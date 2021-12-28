شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: لم نفاوض مهاجم الإسماعيلى.. واللاعب خارج حساباتنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، شكلًا وموضوعًا ما تردد عن تفاوض الأهلي مع شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي.
وقال توفيق، إن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، وبعيد عن الواقع، وإن شكري نجيب لاعب متميز، ولكنه لم يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي لا من قريب ولا من بعيد، خاصة أن الفريق يضم مجموعة من المهاجمين المتميزين أصحاب القدرات العالية.
من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، برئاسة يحيي الكومي، إحالة شكرى نجيب، مهاجم الفريق، للتحقيق؛ بعد اشتباكه مع زميله أحمد عيد في مران الدراويش.
ومن المقرر أن يوقع مجلس الإسماعيلي عقوبة مغلظة علي شكري نجيب، بعدما قام الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني للفريق، بطرد اللاعبين من التمرين، إثر المشادة والتي ثبت أن شكري نجيب هو المخطئ فيها.
وكان مجلس الإسماعيلي قد عاقب شكري نجيب بخصم 250 ألف جنيه من مستحقاته المادية بعد الأحداث التي افتعلها في مباراة المقاولون العرب.
كما قرر مجلس الإسماعيلي تغريم شكري نجيب 20 ألف جنيه، إثر تغيبه عن المران يومين على التوالي بدون إذن من الجهاز الفني.
ويرفض شكري نجيب تمديد تعاقده مع الإسماعيلي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري رغم عرض إدارة الدراويش مبلغ 5 ملايين جنيه عليه في الموسم الواحد، وسط أنباء عن توقيعه لبيراميدز، ليقرر المجلس تجميده لنهاية الموسم.