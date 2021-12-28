شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: لم نفاوض مهاجم الإسماعيلى.. واللاعب خارج حساباتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، شكلًا وموضوعًا ما تردد عن تفاوض الأهلي مع شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي.

وقال توفيق، إن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، وبعيد عن الواقع، وإن شكري نجيب لاعب متميز، ولكنه لم يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي لا من قريب ولا من بعيد، خاصة أن الفريق يضم مجموعة من المهاجمين المتميزين أصحاب القدرات العالية.