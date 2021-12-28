شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: فيوتشر يملك الحق فى شرائى.. والزمالك لم يحقق فى أزمتى مع كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فجّر محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق فيوتشر، مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بعقده مع فريقه، وقال جنش في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "فيوتشر يملك الحق في شرائي بعد نهاية الإعارة".

وأضاف جنش، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "إدارة الزمالك السابقة رفضت التحقيق في أزمتي مع كارتيرون".