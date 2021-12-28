شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: فيوتشر يملك الحق فى شرائى.. والزمالك لم يحقق فى أزمتى مع كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
فجّر محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق فيوتشر، مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بعقده مع فريقه، وقال جنش في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "فيوتشر يملك الحق في شرائي بعد نهاية الإعارة".
وأضاف جنش، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "إدارة الزمالك السابقة رفضت التحقيق في أزمتي مع كارتيرون".
وأكد محمود عبد الرحيم جنش أن محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق الزمالك، تعرّض لانتقادات كبيرة عقب مباراة القمة أمام الأهلي، وقال: "أبو جبل قدم مباراة رائعة في مباراة غزل المحلة الأخيرة".
وأضاف: "كان يجب أن يقف كارتيرون مع محمد أبو جبل بشكل أكبر من ذلك عقب مباراة القمة ويعطي الفرصة لأبو جبل لمساندته".
واختتم: "كارتيرون لن يمنعني من العودة للزمالك، وأنا مرتبط بالزمالك وليس بكارتيرون".