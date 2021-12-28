شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك في دوري رجال و سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزهور، بنتيجة 3/0 فى سابع جولات دورى الرجال الممتاز للموسم المحلى 2021/2022، بينما شهدت هذه الجولة فوز الزمالك على دلفى بنتيجة 3/0 أيضا.

بينما شهدت الجولة السابعة فى دورى سيدات الطائرة فوز كل من: الزمالك على الطيران بنتيجة 3/0 والأهلى على الشمس بنفس النتيجة.

ونجح ياسر قمر فى رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة بالفوز على منافسه شريف الشمرلى فى الانتخابات التى عقدت مؤخرا، بينما نجحت هناء حمزة فى منصب نائب الرئيس وعمرو مخلوف نائبا للصندوق.

ونجح فى العضوية كل من: تامر بيبرس وعايدة إسماعيل ووائل قنديل ومحمود الفقى وشوكت صابر ويوسف حسن.