شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: جلسة الفجر حسمت تجديد معلول للأهلي.. وقائمة تحذيرات من موسيماني للاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي محمد شبانة، مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، أن مسئولي الأهلي أنهوا الاتفاق مع التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وينتهي عقد الدولي التونسي علي معلول مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد في انتقالات يناير القادمة.

وأضاف شبانة، أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عقد جلسة فجر الإثنين مع علي معلول في حضور وكيل أعماله جون إدوارد، أنهى فيها الطرفان كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

وتابع أن أمير توفيق اتفق مع معلول ووكيله على الاستمرار في النادي الأهلي لموسمين مقبلين بجانب النصف موسم المتبقي، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة من جانب إدارة القلعة الحمراء.

وواصل شبانة أن معلول سوف يتقاضى مليونا و350 ألف دولار في الموسم الأول دون زيادة في عقده الحالي وتزيد 100 ألف دولار في الموسم الثاني ليصل إلى مليون و450 ألف دولار.

ويغادر علي معلول القاهرة خلال الساعات القادمة إلى بلاده، من أجل الاستعداد للانتظام في تدريبات منتخب تونس الذي يستعد لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية يناير القادم في الكاميرون.