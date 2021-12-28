كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يترقب ناديا الأهلي والزمالك مصير قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022 التي تجرى اليوم الثلاثاء في مقر كاف بالقاهرة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

القرعة ستقسم الفرق الـ16 التي وصلت إلى مرحلة المجموعات إلى أربع مجموعات من أربعة فرق لكل منها. ستبدأ مرحلة الدوري المصغر في فبراير 2022.

صدام محتمل

تمكن الأهلي بطل إفريقيا ومعه الزمالك، ممثلي مصر في دوري الأبطال، من التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال وسط 16 ناديًا.

وقد تضع قرعة دور المجموعات الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة، بحكم تواجد المارد الأحمر في التصنيف الأول والفارس الأبيض في التصنيف الثاني.

ويشارك في مرحلة المجموعات 16 فريقًا يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، ويتأهل عنها 8 فرق إلى الدور ربع النهائي بصعود صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة.

ويتم تقسيم الأندية الـ16 إلى 4 مستويات وفقا لتصنيف الخمس سنوات الذي يصدر من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

تصنيف الأندية

التصنيف الأول: الأهلي (مصر)، الترجي (تونس)، الوداد (المغرب)، الرجاء (المغرب).

التصنيف الثاني: الزمالك (مصر)، ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)، حوريا كوناكري (غينيا)، النجم الساحلي (تونس).

التصنيف الثالث: الهلال (السودان)، شباب بلوزداد (الجزائر)، بترو أتلتيكو (أنجولا)، وفاق سطيف (الجزائر).

التصنيف الرابع: المريخ (السودان)، ساجرادا إسبيرانسا (أنجولا)، أمازولو (جنوب إفريقيا)، جوانينج جالاكسي (بوتسوانا).

حضور موسيماني

تلقى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، دعوة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، للمشاركة في سحب قرعة مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

وكان موسيماني قد قاد الأهلي للتتويج بأخر نسختين لدوري أبطال إفريقيا والتأهل لكأس العالم مرتين على التوالي، بالإضافة لحصوله على لقب ثالث مع صنداونز الجنوب إفريقي.

مواعيد المباريات

الجولة الأولى: (11-12 فبراير 2022).

الجولة الثانية: (18-19 فبراير 2022).

الجولة الثالثة: (25-26 فبراير 2022).

الجولة الرابعة: (11-12 مارس 2022).

الجولة الخامسة: (18-19 مارس 2022).

الجولة السادسة: (1-2 إبريل 2022).

إجراءات القرعة:

الوعاء 4:

o الكرة الأولى المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A4.

o الكرة الثانية المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B4.

o الكرة الثالثة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C4.

o الكرة الرابعة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D4.

الوعاء 3:

o الكرة الأولى المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A3.

o الكرة الثانية المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B3.

o الكرة الثالثة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C3.

o الكرة الرابعة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D3.

الوعاء 2:

o الكرة الأولى المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A2.

o الكرة الثانية المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B2.

o الكرة الثالثة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C2.

o الكرة الرابعة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D2.

الوعاء 1:

o الكرة الأولى المسحوبة تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A1.

o الكرة الثانية المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B1.

o الكرة الثالثة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C1.

o الكرة الرابعة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D1.

القنوات الناقلة

تُنقل قرعة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة، وسيتم بثها مباشرةً على منصات CAF الرقمية.

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباريات البطولة بدءً من مرحلة المجموعات بشكل حصري.

يُذكر أن الأهلي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين وتُوج به 10 مرات من قبل، وهو رقم قياسي تاريخي مُسجل باسم نادي القرن في البطولة.