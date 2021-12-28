ملف الخليج 365.. تمديد عقد مصطفى محمد.. صفقة بوليفية للإسماعيلي..وسليمان يترشح لرئاسة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 27 ديسبمر 2021.

ليفربول يتلقى تحذيرا قبل التجديد لمحمد صلاح

الانهيار مستمر.. سبورتنج يلحق بالزمالك الهزيمة السادسة على التوالي في دوري السلة

قبل أيام من كأس إفريقيا.. إصابة التونسي وجدي كشريدة بفيروس كورونا

كوكا يسجل هدفًا قاتلًا ويقود قونيا للانتصار على بشكتاش في الدوري التركي (فيديو)

رقم قياسي جديد في حالات الإصابة بكورونا في بريميرليج

سلة الأهلي يقهر سموحة ويواصل تصدر دوري السوبر

على رأسهم هشام حطب.. القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات اللجنة الأولمبية

رسميا.. الإسماعيلي يعلن إتمام صفقة بوليفية

جلوب سوكر.. تشيلسي أفضل فريق في العالم متفوقا على الأهلي

نادي ZED يتوج بجائزة أفضل أكاديمية في أفريقيا من "جلوب سوكر"

رسميًا..جالاتا سراي يُعلن تمديد عقد مصطفى محمد حتى عام 2025

استدعاء بدر بانون في قائمة المغرب استعدادا لكأس أمم أفريقيا

أحمد سليمان يترشح لرئاسة نادي الزمالك