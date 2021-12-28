مروان حمدي: لا أركز في الانتقادات.. وأحمد حجازي أكثر من ساندني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مروان حمدي، مهاجم سموحة ومنتخب مصر، أنه حاليا لا يركز مع النقد الذي يتعرض له منذ فترة بسبب مشاركته كأساسي مع المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن هذا النقد غير مبرر تسبب في أذى نفسي لأسرته.

وقال حمدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" حاليا مكبر دماغي ولا أركز في الانتقادات، ركزت خلال فترة سابقة غصب، لو تحكمت في نفسي عندي أهلي فالموضوع بيكون صعب، والكلام بيوصلني بطرق كثيرة".

وأضاف:" لا أحب أن يقوم شخص بالتجريح في شخصي أو يسخر مني، لست مطالب أن تخرج كل يوم وتقول رأيك بهذا الشكل، فهذا لم يكن مبرر بالنسبة لي ولذلك خرجت للرد".

وتابع:" أي هجوم على شخصي يصيب أسرتي بالأذى النفسي ولست نادم على الخروج والرد على من قام بالتجريح في شخصي ولم أتجاوز في حقهم".

وأكمل:" بعض الأصدقاء نصحوني بعدم الرد على الانتقادات التي تعرضت لها وحين كتبت ذلك وائل جمعة عاتبني وبعدها اعتذرت له وقمت بحذف ما كتبته على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأتم تصريحاته:" أسرتي وأحمد حجازي أكثر من ساندني ودعموني أثناء الهجوم الشديد، واتجاهل أي هجوم وأركز مع دخولي الملعب، وجلوسي كاحتياطي في مباراة قطر كانت وجهة نظر فنية للمدرب وليس بسبب الضغط الجماهيري على كيروش".