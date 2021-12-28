الأهلي: لم نتفاوض مع شكري نجيب.. ولدينا مهاجمين أصحاب قدرات عالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن إدارة ناديه لم تدخل في مفاوضات للتعاقد مع شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي.

وقال توفيق في تصريحات صحفية، إن ما يتردد بشأن دخول الأهلي في مفاوضات مع شكري نجيب كلام عارٍ تماما من الصحة وبعيد عن الواقع.

وأضاف، أن شكري نجيب لاعب متميز ولكنه لم يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي لا من قريب أو بعيد.

وأوضح مدير التعاقدات بالأهلي، أن الفريق يضم حاليا مجموعة من المهاجمين المتميزين أصحاب القدرات العالية، ولم يدخل مهاجم الإسماعيلي ضمن حسابات النادي.



وفي سياق متصل ، أكد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي أن اللاعب شكري نجيب تعدى بالضرب على زميله في الفريق، دون تسمية الضحية، مشيراً إلى افتعال اللاعب الأزمات.

في تصريحات لـ"يلا كورة" قال الكومي :"شكري نجيب يفتعل الأزمات مع اللاعبين والإدارة والجماهير، لقد تعىد بالضرب على زميله في تدريبات اليوم وقام المدرب بطرده".

وأضاف الكومي :"اللاعب يتهرب من التجديد، وفرنا كل طلباته المالية، لكنه لم يوقع، لدينا حل في النهاية، إما أن يجدد العقد أو يأتي بعرض مناسب ليرحل".

وأنهى الكومي :"لم نتخذ قرارا بتجميد اللاعب حتى الآن، لكن خلال الساعات القليلة المقبلة سيكون هذا القرار هو الأقرب ردا على تصرفاته".