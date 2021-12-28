السولية يكشف كواليس هدفه في الزمالك وغضب الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عمرو السولية، لاعب الأهلي، كواليس هدفه في مرمى الزمالك بنهائي القرن في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 التي تُوج بها المارد الأحمر بعد فوزه (2-1)، مشيرا إلى أنه لم يغضب من ارتداء محمد صلاح لشارة قيادة منتخب مصر.

وقال السولية، في ضيافة برنامج "الريمونتادا" عبر قناة "المحور": "هدفي في الزمالك بنهائي القرن جاء بعد تدريب كبير، تدربنا على الضربات الثابتة قبل نهائي القرن والمدير الفني بيتسو موسيماني عرض علنا فيديو لأهداف استقبلها الزمالك وأبلغنا بوجود مشاكل في تمركز لاعبي الزمالك".

وأضاف: "أظهر محمد الشناوي غضبه للاعبين بين شوطي المباراة، وقام بتحفيزنا وقال لنا 45 دقيقة يمكن أن تتسبب في ضياع حلمنا، وهو ما تسبب في تحسن الأداء خلال الشوط الثاني".

وأكمل: "محمد الشناوي أول من يحضر إلى المران، كان يتدرب منفردا قبل موعد المران بثلاث ساعات، واجتهد كثيرا في الوقت الذي كان لا يلعب فيه بشكل أساسي، الشناوي ووليد سليمان قادة بكل ما تحمله الكلمة من معني، ولهم دور كبير في الحفاظ على (أوضة اللبس)".

وواصل: "الشناوي يوجه تعليماته لكل اللاعبين إذا كان هناك تقصير، ولو هناك لاعب سيتلقى تلك التعليمات بحساسية، يطلب الشناوي من وليد سليمان أو سعد سمير إبلاغ اللاعب بها حتى تسير الأمور".

واستمر: "ردَّد البعض أنني لا أتحدث مع زملائي كقائد في الملعب، لكني أحب توجيه اللاعبين داخل الملعب وأنا من أكثر اللاعبين الذين يتحدثون داخل الملعب ويعطون تعليمات، ومع منتخب مصر ظهر هذا الأمر بصورة أكبر".

وأكد: "لم أغضب من ارتداء محمد صلاح لشارة قيادة منتخب مصر، أهم شيء هو مصلحة المنتخب، وأبلغت حسام البدري وقتها أنه ليس لدي مشكلة في ذلك، أن يكون صلاح قائدا لمنتخب مصر شرف كبير لنا وهذا لن يقلل مني، كل اللاعبين وافقوا على ارتداء صلاح شارة القيادة".

وأتم السولية قائلا: "اكتسبت الشخصية القيادية من النادي الأهلي ومنتخب مصر، وظهر ذلك بشكل أكبر في بطولة كأس العرب، المهمة كانت صعبة خاصة أن معظم لاعبي المنتخب لم يلعبوا من قبل أمام جماهير، وأرى أن هناك عدة إيجابيات من البطولة وكانت إعداد جيد لعدم تجمع اللاعبين منذ فترة".