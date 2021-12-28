الإسماعيلي: استعارة كهربا أمر وارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

نفى يحيى الكومي، رئيس الإسماعيلي، معاناة النادي من أزمة مالية، مشيرا إلى رغبة الدراويش في ضم عدة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الإسماعيلي أبرم أولى صفقاته الشتوية (الإثنين) بتعاقده مع المهاجم كارميلو ألجاراناز قادما من نادي أولويز ريدي البوليفي.

وقال الكومي في تصريحات لقناة "صدى البلد" التليفزيونية: "أقول لجماهير الإسماعيلي اطمئنوا، هناك الكثير من خطوات الإصلاح التي يتم اتخاذها، ونسعى لإبرام صفقات جديدة في يناير بعد ضم كارميلو".

وأشار رئيس الإسماعيلي إلى أن المدرب الأرجنتيني خوان براون طلب ضم ثنائي هجومي، بجانب ظهير أيسر ولاعب وسط.

وأضاف: "تواصلنا مع النادي الأهلي لنطلب التعاقد مع إثنين من لاعبيه وننتظر حاليا رد القلعة الحمراء علينا، واستعارة (محمود) كهربا أمر وارد".

وعن النتائج المخيبة التي يحققها الفريق قال: "الإسماعيلي تلقى مليار و250 مليون جنيه وهذا يعني أن النادي ليس فقيرا، ولا أعرف سبب تراجع الأداء رغم أن كل اللاعبين حصلوا على كافة مستحقاتهم، فأقل لاعب حصل على 2.5 مليون جنيه كمقدم تعاقد".

وتطرق الكومي للحديث عن أزمة شكري نجيب، حيث قال: "نجيب لن يلعب في الإسماعيلي مرة أخرى، فهو يعاني من مشكلة عائلية تمنعه من الإقامة في الإسماعيلية".

واستمر: "عرضنا عليه راتب ضخم لكنه يصر على الرحيل وأعتقد أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الفريق، عقدنا معه 5 أو 6 جلسات لإقناعه بتجديد عقده لكن لم نتوصل لأي اتفاق".

وأتم رئيس الإسماعيلي تصريحاته قائلا: "ليس لدي علم إذا كان اتفق نجيب اتفق مع بيراميدز أم لا".

يذكر أن الكومي قال في تصريحات لـ"يلا كورة": "شكري نجيب يفتعل الأزمات مع اللاعبين والإدارة والجماهير، لقد تعدى بالضرب على زميله في تدريبات اليوم وقام المدرب بطرده".