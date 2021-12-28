جنش: ألعب للزمالك وليس لكارتيرون.. أجبرت على الرحيل.. وفيوتشر ساندني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك المُعار إلى صفوف فيوتشر أنه لم يكن يريد الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، مؤكدا على أن عودته لا تتعلق بالمدرب باتريس كارتيرون.

وفي تصريحات لقناة "الحياة" قال جنش :"مع إحترامي لكارتيرون، لكنني لا ألعب معه، ألعب لنادي الزمالك منذ 11 عاما، وقلت للمسئولين أنني لا أريد الرحيل، لكنني أجبرت عليه".

وأضاف حارس فيوتشر :"طلبت التحقيق في الزمالك ولم أكن أرغب في الرحيل، لكن طلبي قوبل بالرفض، وفيوتشر ساندني في أزمتي ولم يصدق ما قيل عني، لذلك أشكرهم".

وتابع جنش :"أنا داعم لنادي الزمالك دائما، أشاهد مباريات الفريق، محمد عواد كان جيدا عندما شارك وكذلك أبو جبل، لكن كارتيرون كان يجب أن يمنح أبو جبل الثقة بعد الخسارة من الأهلي لأنه سيحتاجه بعد ذلك".

وعن فريقه الحالي قال جنش :"أتمنى أن أعود سريعا إلى الملعب من أجل رد ما فعله هذا النادي معي من مواقف إيجابية جيدة، أشكر الإدارة على مساندتي، وأعود خلال 10 أيام للتدريبات الجماعية".

وأتم جنش بالحديث عن حارس مصر الأول قائلاً :"إذا سألت أي شخص عن الحارس الذي سيمثل مصر في أمم إفريقيا سيقول الجميع محمد الشناوي، لكن عندما قلت ذلك البعض غضب مني".