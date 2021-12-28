الخليج 365 يكشف.. السولية ضمن قائمة منتخب مصر لكأس أفريقيا رغم الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر داخل منتخب مصر، أن عمرو السولية لاعب وسط الأهلي سيكون على رأس قائمة الفريق خلال منافسات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش قرر الاستعانة بعمرو السولية في قائمة الفريق.

وأوضح المصدر، أن قرار الاستعانة بالسولية جاء من أجل الاعتماد عليه في مباريات البطولة بعد التأكد من شفاءه من الإصابة التي يعاني منها حاليًا.

ويعاني السولية من إصابة عضلية ظهرت مع بداية مواجهة الأهلي ضد الرجاء المغربي يوم الأربعاء القادم، في مباراة تحديد بطل كأس السوبر الأفريقي.

واختتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أنه مهما كانت فترة غياب السولية، فإن كيروش يرغب في تواجد اللاعب للاعتماد عليه حتى وإن كان بعد المواجهة الأولى لمصر في البطولة الأفريقية.