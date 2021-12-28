شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: محمد الشناوى حارس مصر الأول.. وأعود للتدريبات بعد 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق فيوتشر، أنه اقترب من التماثل للشفاء، بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، وقال جنش في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "أعود للتدريبات بعد 10 أيام وتعلمت جيدا من درس الإصابة".

وأضاف: "الإصابة علمتني الصبر ولديّ حافز كبير بالعودة في الفترة المقبلة".

وتابع: "أشكر مسئولي فيوتشر على دعمهم لي ووقوفهم بجانبي".

وأكد جنش أن التعادل مع الأهلي بالأمس ببطولة الدوري سيمثل انطلاقة كبيرة للفريق في باقي مشوار الدوري.

واستطرد: "فيوتشر فريق اتجمع من شهر ومع مرور الوقت سيزيد الانسجام بين اللاعبين".

وأردف: "لا بد أن نبني للمرحلة المقبلة مع فيوتشر واستغلال نقطة التعادل"، وأكد محمود عبد الرحيم جنش أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي هو الأجدر بالمشاركة في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في أمم إفريقيا.