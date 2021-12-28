شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الإثنين الموافق 27 ديسمبر، الكثير من الأحداث الرياضية المهمة، منها: رسميا.. معلول يوقع على تمديد تعاقده مع الأهلى موسمين قادمين، وموسيماني يُحدد مستقبل فرق أفريقيا فى الكونفدرالية ودورى الأبطال، وكيروش يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لأمم أفريقيا الأربعاء المقبل، وتقسيمة قوية بين لاعبي الزمالك بمشاركة "شيكابالا".. وأمير عزمي حكما.

رسميا.. معلول يوقع على تمديد تعاقده مع الأهلى موسمين قادمين

نجح مسئولو الأهلى فى تمديد تعاقد التونسى علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى بعدما وقع اللاعب على العقود صباح اليوم الإثنين، قبل أن يتوجه لمنتخب بلاده للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ليسدل بذلك النادى الأهلى الستار على ملف تمديد تعاقد النجم التونسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

موسيماني يُحدد مستقبل فرق أفريقيا فى الكونفدرالية ودورى الأبطال

يُحدد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مستقبل الفرق الأفريقية ببطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا بعد اختياره لسحب قرعة لبطولتين غدا الثلاثاء..

تقسيمة قوية بين لاعبي الزمالك بمشاركة "شيكابالا".. وأمير عزمي حكما