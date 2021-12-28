شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف الدورى.. الزمالك أكثر فريق حافظ على نظافة شباكه بـ4 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى نادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة أكثر أندية الدورى حفاظا على نظافة شباكه حتى الآن، بعدما توقف بطولة الدورى الممتاز رسميا فى الفترة من 27 ديسمبر حتى 6 فبراير لانشغال المنتخب الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون.

ويتصدر النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 19 نقطة من 7 مباريات فاز في 6 مواجهات وتعادل في مباراة، متفوقا على الزمالك صاحب الوصافة بفارق الأهداف، بعدما خاض الزمالك 8 مباريات، فاز 6 مباريات وتعادل في واحدة وهزم في مثلها.

وأصبح نادى الزمالك أكثر أندية الدورى حفاظا على نظافة شباكه، بعدما نجح في الخروج بكلين شيت في 5 مباريات من 8 لقاءات خاضها حتى الآن، والتي جاءت أمام كل من "إنبى، طلائع الجيش، الإسماعيلى، سيراميكا، غزل المحلة".

ويأتي نادى مصر المقاصة في وصافة قائمة الأكثر حفاظ على نظافة الشباك، بعدما نجح في الخروج بنظافة الشباك في 4 مباريات أمام كل من الجونة، سيراميكا، الاتحاد السكندرى، إيسترن كومبانى.

بينما خرج الأهلى وبيراميدز بنظافة الشباك في 3 مباريات فقط بعدما خاضا 7 مباريات فقط، وتتبقى لهما مباراة مع بعضهما في الأسبوع الثامن والتي تأجلت بسبب استعداد المنتخب لأمم أفريقيا.