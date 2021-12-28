الارشيف / اخبار الرياضه

كلاكيت سادس مرة.. الزمالك يخسر أمام سبورتنج بدورى السلة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت سادس مرة.. الزمالك يخسر أمام سبورتنج بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

واصل فريق كرة السلة بنادى الزمالك سلسلة هزائمه بدورى سوبر كرة السلة، بعد الخسارة أمام سبورتنج بنتيجة 71/74 بالجولة السادسة من دورى سوبر السلة رجال. 

 

وكان الزمالك قد خسر أمام كل من: الجزيرة، الاتحاد السكندرى، الاتصالات، الأهلى، سموحة  وسبورتنج على الترتيب.

 

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة السادسة فقط بالهزيمة فى 6 مواجهات دون تحقيق أى فوز.

 

وواصل فريق سلة الاهلى تصدره لدورى سوبر كرة السلة رجال بعد تغلبه على سموحة بنتيجة 83/78 بالجولة السادسة من بطولة الدورى السوبر. 

 

ورفع الأهلى رصيده إلى النقطة 11 بالفوز فى 5 مباريات والخسارة فى واحدة. 

 

وفاز فريق سلة الاتحاد السكندري على الجزيرة بنتيجة 71/61، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى النقطة 11 أيضا بالفوز فى 5 مباريات والخسارة واحدة.

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا