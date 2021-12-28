شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت سادس مرة.. الزمالك يخسر أمام سبورتنج بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
واصل فريق كرة السلة بنادى الزمالك سلسلة هزائمه بدورى سوبر كرة السلة، بعد الخسارة أمام سبورتنج بنتيجة 71/74 بالجولة السادسة من دورى سوبر السلة رجال.
وكان الزمالك قد خسر أمام كل من: الجزيرة، الاتحاد السكندرى، الاتصالات، الأهلى، سموحة وسبورتنج على الترتيب.
وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة السادسة فقط بالهزيمة فى 6 مواجهات دون تحقيق أى فوز.
وواصل فريق سلة الاهلى تصدره لدورى سوبر كرة السلة رجال بعد تغلبه على سموحة بنتيجة 83/78 بالجولة السادسة من بطولة الدورى السوبر.
ورفع الأهلى رصيده إلى النقطة 11 بالفوز فى 5 مباريات والخسارة فى واحدة.
وفاز فريق سلة الاتحاد السكندري على الجزيرة بنتيجة 71/61، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى النقطة 11 أيضا بالفوز فى 5 مباريات والخسارة واحدة.