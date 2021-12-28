شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت سادس مرة.. الزمالك يخسر أمام سبورتنج بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل فريق كرة السلة بنادى الزمالك سلسلة هزائمه بدورى سوبر كرة السلة، بعد الخسارة أمام سبورتنج بنتيجة 71/74 بالجولة السادسة من دورى سوبر السلة رجال.

وكان الزمالك قد خسر أمام كل من: الجزيرة، الاتحاد السكندرى، الاتصالات، الأهلى، سموحة وسبورتنج على الترتيب.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة السادسة فقط بالهزيمة فى 6 مواجهات دون تحقيق أى فوز.