شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يُحيل شكري نجيب للتحقيق بعد اشتباكه مع أحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، برئاسة يحيي الكومي، إحالة شكرى نجيب، مهاجم الفريق، للتحقيق؛ بعد اشتباكه مع زميله أحمد عيد في مران الدراويش اليوم.

ومن المقرر أن يوقع مجلس الاسماعيلي عقوبة مغلظة علي شكري نجيب، بعدما قام الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني للفريق، بطرد اللاعبين من التمرين، إثر المشادة والتي ثبت أن شكري نجيب هو المخطئ فيها.

وكان مجلس الإسماعيلي قد عاقب شكري نجيب بخصم 250 ألف جنيه من مستحقاته المادية بعد الأحداث التي افتعلها في مباراة المقاولون العرب.

كما قرر مجلس الإسماعيلي تغريم شكري نجيب 20 ألف جنيه إثر تغيبه عن المران يومين على التوالي بدون إذن من الجهاز الفني.

ويرفض شكري نجيب تمديد تعاقده مع الإسماعيلي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري رغم عرض إدارة الدراويش مبلغ 5 ملايين جنيه عليه في الموسم الواحد، وسط أنباء عن توقيعه لبيراميدز، ليقرر المجلس تجميده لنهاية الموسم.