تشييع جنازة والد حمادة أنور غدا.. والعزاء يوم الخميس المقبل

القاهرة - سامية سيد - تقام جنازة والد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، غدا الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يقام عزاء الراحل مساء يوم الخميس المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، نعيا لعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، حمادة أنور، في وفاة والده، الذي توفى منذ قليل. وقال نادي الزمالك في نعيه علي الموقع الرسمي للنادي: توفي اليوم والد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. وينعي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بمزيد من الحزن والد حمادة أنور.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قدم اعتذارا عن خوض انتخابات القلعة البيضاء المزمع إقامتها في شهر فبراير المقبل.

وشغل حمادة أنور مناصب إدارية سابقة في ناديي بتروجت والزمالك، كما تولى منصب مراقب مسابقات سابقا في اتحاد الكرة.