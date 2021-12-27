شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكرم هالة صدقي بطلة مصر في ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، على تكريم هالة صدقى بطلة النادى ومنتخب مصر فى ألعاب القوى، بعد النتائج المميزة التى حققتها مؤخرًا فى بطولة الجمهورية وحصولها على الميدالية الفضية والبرونزية خلال منافسات سباق 400 متر "حواجز وعدو".

جاء ذلك أيضًا فى حضور المهندس خالد زين نائب رئيس النادى، وحاتم حجازى أمين الصندوق، والمهندس محمد أسامة أبو العلا وعاطف زايد ووليد شعيب والإعلامية نانسى القاضى أعضاء مجلس الإدارة، بجانب عدد من مدربيها بالنادى، منهم محمد حسين، المدير الفنى لفريق ألعاب القوى ومدرب منتخب مصر للعبة.

وقام مسئولو النادى بمنحها شهادة تقدير، مؤكدين دعمهم المستمر لها من أجل حصد المزيد من النتائج المميزة خلال البطولات المحلية والدولية والقارية خلال الفترة القادمة، كما تم منح شهادة تقدير لمدربها محمد حسين.

ومن جانبه أعرب مجلس إدارة الإسماعيلى عن سعادته بوجود نماذج مشرفة ومتميزة مثل البطلة هالة صدقى، مؤكدًا أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لكافة المتميزين بالنادى.

وأكد مجلس الإدارة اهتمامه الكبير بكل الموهوبين داخل قطاع الأنشطة والألعاب الفردية والجماعية بالنادى، وكذلك سعيه لتقديم كافة الإمكانات التى تساهم فى تألقهم ورفع اسم ناديهم ومنتخب بلادهم عاليا.

وتابع أنه سيتم توفير متطلبات بطلة الإسماعيلى من معسكرات وبرامج إعداد شاملة مع منحها مكافآت مالية إضافية من أجل تحفيزها على تقديم المزيد من النتائج القوية والأرقام القياسية.