أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 27 / 12 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 27 / 12 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، حيث رفض يوسف بلايلى عرض من النادى الأبيض مقابل 2 مليون دولار، كما ترشح أحمد سليمان على منصب رئيس النادى فى الانتخابات المقبلة.

مفاجأة.. يوسف بلايلى يرفض عرضًا من الزمالك بـ2 مليون دولار ويفضل الاحتراف

كشف مصدر مقرب من الجزائري يوسف بلايلي لاعب قطر القطري أن اللاعب رفض عرضا مغريا للموافقة على الانتقال للزمالك خلال الفترة القادمة، بعدما تواصل معه مسئولي القلعة البيضاء لتدعيم صفوفهم بلاعب أجنبي سوبر.

مصطفى محمد يتعاقد مع جالاتا سراي 3 سنوات.. رسميًا

أعلن نادي جالاتا سراي التركي رسمياً التعاقد مع الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك المعار لنهاية الموسم وتفعيل بند الشراء النهائي.

كارتيرون يستغل كأس الرابطة لتعويض شيكابالا عن فترة الإيقاف وعد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق بتعويضه عن الفترة التى لم يشارك فيها مع الفريق بسبب إيقافه من قبل اتحاد الكرة لمدة 8 مباريات على خلفية استلام درع الدورى فى نهاية الموسم الماضى.