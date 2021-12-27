شكرا لقرائتكم خبر عن أمن نادى سموحة يسيطر على حريق نشب فى غرفة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر عصام متولى، مشرف الأمن بنادى سموحة، وفرد الأمن يوسف فاروق، على حريق حدث في إحدى غرف الكهرباء، ونشب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالغرفة الواقعة بين باب 5 وباب 8، وذلك باستخدام مضخات الحريق التابعة للأمن الصناعى بالنادى.

ولم ينتج عن الحريق أى تلفيات خلاف حجرة الكهرباء، وجاء ذلك فى إطار قيام إدارة الأمن بالنادى بالحفاظ على أمن وسلامة أعضاء النادى وممتلكاته ومنشآته.

وانتقل على الفور لمكان الحريق اللواء أشرف زغلول مدير أمن النادى، ونائبه اللواء "عبد اللطيف محمد" ومهندسين وفنيين الإدارة الهندسية، ورجال الأمن الصناعي.

وأمر وليد عرفات رئيس مجلس الإدارة، واللواء أحمد سعيد المدير التنفيذى، بصرف مكافأة فورية لمشرفى الأمن.

ومنح أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول بنادى سموحة، لاعبى الفريق 4 أيام راحة من التدريبات بعد توقف بطولة الدورى، من أجل منح المنتخب الفرصة للاستعداد لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها في الكاميرون.

وحقق نادى سموحة فوزا مهما على طلائع الجيش بهدف نظيف سجله محمد حليمو في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذه النتيجة قفز سموحة إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه عشرة أهداف.