شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف الدورى.. الإسماعيلى وإيسترن كومبانى بلا فوز وفاركو لا يعرف التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إيقاف بطولة الدورى الممتاز رسميا فى الفترة من 27 ديسمبر حتى 6 فبراير؛ لانشغال المنتخب الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون.

ويتصدر النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 19 نقطة من 7 مباريات فاز في 6 مواجهات وتعادل في مباراة، متفوقا على الزمالك صاحب الوصافة بفارق الأهداف، بعدما خاض الزمالك 8 مباريات، فاز 6 مباريات وتعادل في واحدة وهزم في مثلها.

ويعد ناديا الإسماعيلى وإيسترن كومبانى الوحيدين اللذين لم يعرفا الفوز حتى الآن، حيث خاض الإسماعيلى 8 مباريات تعادل مباراتين وخسر6 مباريات، بينما سقط إيسترن كومبانى 7 مباريات وتعادل في مواجهة.

ولم يعرف نادى فاركو التعادل حتى الآن بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز 4 مباريات وسقط في مثلها، فيما لم يعرف الأهلى وبيراميدز الهزيمة حتى الآن.

وتدرس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراة نهائى كأس الرابطة فى شهر يونيو المقبل بدلا من فبراير؛ بسبب مشاركة النادى الأهلى فى مونديال الأندية وتعارض المواعيد مع بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون 2022.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق بطولة كأس الرابطة لأول مرة، خلال فترة التوقف الدولى أثناء كأس الأمم الإفريقية 2022، وسيكون نظام البطولة، هو مشاركة فرق مسابقة الدورى الممتاز 18 فريقا إجباريا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.