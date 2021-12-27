شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على سموحة ويواصل صدارة دورى سوبر كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ورفع الأهلى رصيده إلى النقطة 11 بالفوز فى 5 مباريات والخسارة فى واحدة.

وفاز فريق سلة الاتحاد السكندري على الجزيرة بنتيجة 71/61، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى النقطة 11 أيضا بالفوز فى 5 مباريات والخسارة واحدة.

وفى سياق آخر، كشف مصدر داخل النادي الأهلي سبب تأخر إدارة ناديه في التعاقد مع والتر هودج نجم سلة الزمالك السابق والذي كان على رادار الإدارة الحمراء طوال الفترة الماضية وبالتحديد منذ رحيله عن الزمالك.

وأكد المصدر أن سبب تأخر التعاقد مع والتر هودج هو تحفظ أوجستي بوش، المدير الفني لسلة الأهلى، على التعاقد معه رغم أنه كان أحد أهم نجومه عندما كان مدرباً لسلة الزمالك.

وتحدث والتر هودج في وقت سابق عن حقيقة توقيعه للأهلى وإمكانية عودته للقلعة البيضاء مرة أخرى، قائلا: "أعلم أن الكثيرين فى مصر ينتظرون عودتى للقاهرة مرة أخرى، ولكننى لم أقرر حتى الآن متى سأعود إلى القاهرة، حفل زفافى فى شهر فبراير وأركز فى هذا الأمر أيضًا".

وأضاف والتر هودج: "لدى عروض من أندية كثيرة منها الزمالك والبحرين ودول كثيرة، ولكن لا توجد هناك مفاوضات حالية مع النادى الأهلى كما تردد".

وتابع هودج: "الجميع يتحدث معى عن وجود مفاوضات بينى وبين الأهلى ولكن هذا ليس صحيحا، لا يوجد تواصل بينى وبين أحد فى الأهلى، وعن المفاضلة بين الأهلى والزمالك".

وقال هودج: "مفيش عروض رسمية من الأهلى إنى أقدر أقول أنى رايح ولا لأ، بأكد أن مفيش عروض من الأهلى.. أنا عاوز فلوس، لو الفلوس بتاعتى هاخدها ممكن ألعب فى أى مكان، أهلى أو زمالك أو غيره، ده شغل ومش مهم هلعب فى أى ناد".