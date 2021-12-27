شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 27 / 12 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 27 / 12 / 2021، العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تمديد عقد على معلول، الظهير الأيسر للفريق لمدة موسمين مقبلين، بجانب التفاوض مع موسيمانى على الاستمرار فى قيادة الفريق الأحمر.

الأهلى يتفق مع موسيمانى على تمديد العقد موسمين.. اقرأ التفاصيل

أنهى النادى الاهلى الاتفاق مع مدربه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الكرة على تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى لمدة موسمين مقبلين، حيث شهدت الأيام الأخيرة اتفاق الطرفين على تمديد التعاقد والاتفاق على البنود العريضة للعقد الجديد ، على أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي عقب وصول زوجة موسيمانى ووكيله أعماله للقاهرة للإحتفال بأعياد الكريسماس .

رسميا.. معلول يوقع على تمديد تعاقده مع الأهلى موسمين قادمين

نجح مسئولو الأهلى فى تمديد تعاقد التونسى علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى بعدما وقع اللاعب على العقود صباح اليوم الإثنين، قبل أن يتوجه لمنتخب بلاده للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ليسدل بذلك النادى الأهلى الستار على ملف تمديد تعاقد النجم التونسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى. قرر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى تأجيل سفره لبلاده حتى يشارك في قرعة بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، المقرر لها في الواحدة من ظهرغدٍ الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

هل يوافق كهربا على الانتقال لسموحة أو الاتحاد بعد الرحيل عن الأهلى؟

يبدو أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، دون المشهد الأخير فى رحلة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بالقلعة الحمراء بعدما وصلت العلاقة بين الطرفين لطريق مسدود يصعب معه الاستمرار سوياً، حيث يناقش مسئولى الأهلى فى هذه الآونة عروض خارجية وداخلية لإستعارة كهربا بناء على فرمان موسيمانى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة عدة ملفات مع المدير الفني.