شكرا لقرائتكم خبر عن البطل الأولمبي سيف عيسى يعلن إصابته بقطع في غضروف الركبة الداخلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البطل الأولمبي سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، عن إصابته بقطع في غضروف الركبة الداخلي.

ونشر سيف عيسى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة له وعلق عليها: "الحمد لله رب العالمين أُصبت بقطع فى الغضروف الداخلى للركبة وبإذن الله سأقوم بعمل عملية جراحية يوم الخميس المقبل دعواتكم لى بالشفاء.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن ان أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وأن إصابته ضراء صبر فكان خيرا له".

ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى عملية جراحية يوم الخميس القادم، بعد تشخيص الخالة وفقا للأشعة والفحوصات التى خضع لها.

وحصد سيف عيسى الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو الماضية، ضمن 6 ميداليات حصدتها مصر، منها ميداليتان في التايكوندو، لسيف عيسى وهداية ملاك بجانب ميداليتين في الكاراتيه، حصدتهما فريال أشرف صاحب الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر، وجيانا فاروق، صاحبة الميدالية البرونزية، في حين كانت الميدالية الفضية من نصيب أحمد الجندي في الخماسي الحديث، ونال محمد كيشو برونزية المصارعة الرومانية.