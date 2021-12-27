شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مشاركة شيكابالا و"هزار" طارق حامد وتركيز عبد الشافي في مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" في تدريبات نادي الزمالك اليوم بعد رفع الإيقاف عنه، حيث شارك في التقسيمة عقب انتظامه في التدريبات الجماعية اليوم، بجانب مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء غزل المحلة الأخير.

وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية في جزء من الملعب خلال مران اليوم الإثنين، وتولى أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد، قيادة التقسيمة تحكيميا، وسط متابعة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

وشهد مران الزمالك أيضا بجانب مشاركة شيكابالا، وصلة هزار بين طارق حامد وعدد من لاعبي الفريق، بجانب ظهور التركيز علي محمد عبد الشافي وأحمد سيد زيزو خلال المران.

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك قرر استئناف التدريبات حتى غدا الثلاثاء، وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقررة في يناير المقبل.