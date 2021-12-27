شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى: علاء عبد العال مستمر فى قيادة الفريق وسنتعاقد مع صفقات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس نصر عبد العزيز، رئيس نادى إيسترن كومبانى، أن علاء عبد العال، المدير الفنى للفريق، مستمر مع الفريق، ولا نية للاستغناء عنه وتعيين مدرب جديد.

وقال نصر عبد العزيز، فى تصريح لـ"الخليج 365": أن علاء عبد العال مستمر معنا فى الدورى ولا نية لإقالته، وسنقوم بتدعيم الفريق فى الانتقالات الشتوية المقبلة، وسيقوم باختيار الصفقات الجديدة التى ستنضم لإيسترن كومبانى، للخروج من آخر الجدول وتحقيق النتائج المرجوة.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد نقطة واحدة، بعد الهزيمة فى 7 مباريات أمام كل من: المقاولون وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر وبيراميدز والجونة وفاركو، والتعادل مع مصر المقاصة، سجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.

وخسر إيسترن كومبانى آخر مبارياته فى الدورى من فاركو بثلاثة أهداف دون رد فى الأسبوع الثامن للدورى الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت، ليرتفع رصيد فاركو للنقطة 12 فى المركز الخامس بجدول الدورى، بينما يتوقف رصيد إيسترن عند نقطة واحدة فى المركز الـ18 والأخير.

أحرز أهداف فاركو كل من: أحمد شريف وعلى بهيج وإسلام جمال فى الدقائق 58 و77 و90.