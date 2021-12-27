شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عقب غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المقرر إقامتها يوم 23 أبريل القادم لانتخاب مجلس إدارة جديد، وضمت قائمة المرشحين على منصب الرئيس المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية واللواء أحمد ناصر، وفي منصب نائب الرئيس الأول الدكتور علاء جبر، وفي منصب نائب الرئيس المهندس ياسر إدريس، وفي منصب أمين الصندوق الدكتورعبد العزيز غنيم، وفي منصب الأمين العام المهندس شريف العريان وفي منصب الأمين العام المساعد المهندس محمد عبد المطلب.

وفي منصب عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ترشح كل من: عبد المنعم الحسيني والدكتور الباسل عبد الله والأستاذ معتز عاشور وشريف كمال وشريف القماطي واللواء أيمن شويطه وتيمور أبو الخير ومحمد عبد المقصود وهشام مصباح وحسن العروسي والأستاذ مرزوق علي وعاصم السعدني وهشام التهامي واللواء حازم حسني لاختيار ثمانية أعضاء من بينهم.

ويضم المجلس عقب انتخابه النائبه آية مدني رئيس لجنة اللاعبين الأولمبين المصريين باللجنة الأولمبية المصرية.