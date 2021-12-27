شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2021 ..73 حدثا رياضيا في الأولمبياد الخاص رغم جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2021 الكثير من الأحداث في الأولمبياد الخاص، رغم أنه العام الثاني من جائحة كورونا، حيث شهدت الساحة 73 حدثا محليا وإقليمية للأولمبياد الخاص في مختلف برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا، وكان أبرز الأحداث الذى شهدها 2021 هو تأجيل الالعاب العالمية الشتوية التي كان من المقرر إقامته بمدينة كازان الروسية؛ بسبب متحور دلتا إلى يناير 2023، وقيام مختلف البرنامج بترحيل خطط الإعداد لتلك الألعاب لعام 2022 ودمج الإعداد لها مع الإعداد للألعاب العالمية الصيفية التي ستقام بألمانيا منتصف عام 2023.

وشهد عام 2021 إقامة الأولمبياد الخاص المصري إطلاق حملة (احمى نفسك .. صحتك تهمنا)، وتم الكشف عن شعار دورة الألعاب الشتوية بكازان، وإطلاق العد التنازلي للألعاب الشتوية بكازان، وفتح باب التسجيل للمشاركة في الألعاب العالمية الشتوية بكازان، ثم الإعلان عن تأجيل دورة الألعاب العالمية الشتوية بكازان بسبب متحول دلتا بلاس.

بمشاركة 350 متدربا من البحرين، مصر، الكويت، الأردن، المغرب، ليبيا، الجزائر، تونس، عمان، العراق، سوريا، لبنان، السعودية، يقيم الأولمبياد الخاص البحريني دورة تدريبية لأساسيات الأولمبياد الخاص.

مصر تشارك في دورة للجري على الجليد بتنظيم كويتي وبمشاركة 100 متدرب من 13 دولة عربية بمشاركة قطر، فلسطين، العراق، المغرب، الأردن، لبنان، الإمارات، السعودية، الجزائر، ليبيا، السودان.

إقامة أول ملتقى للأولمبياد الخاص المصري بالبحر الأحمر بالغردقة، بمشاركة عدد من نواب البرلمان تحت رعاية محافظ البحر الأحمر بمشاركة 225 لاعبا و42 طبيبا و12 من الهلال الأحمر المصري.

مشاركة مصرية مميزة بحفل ختام مبادرة المدارس والجامعات الموحدة بالأولمبياد الخاص بحضور عدد من الشخصيات المهمة، في مقدمتهم الدكتور ثيموتي شرايفر رئيس مجلس إدارة الاولمبياد الخاص الدولي وماري ديفيز الرئيس التنفيذي وعددا من المسئولين بالأولمبياد الخاص الدولي وحضر من الأولمبياد الخاص الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فرح رجائي مدير برنامج المدارس الموحدة، ومن الأولمبياد الخاص المصري حضر طارق النجار، مدير المبادرات، ومحمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب، بالإضافة إلى حضور مشاركين من 14 برنامجا من 14 دولة مطبق بها المشروع حول العالم منها مصر.

معسكر مغلق للأولمبياد الخاص المصري استعدادًا للألعاب العالمية الشتوية (كازان 2022) بمركز إعداد المنتخبات القومية بالمعادي ووزيري الشباب والرياضة والتنمية المحلية يلتقيان بمنتخبات الأولمبياد الخاص استعدادا لشتوية كازان 2022.

مصر تنظم الدورة التدريبية المتقدمة في الجمباز عبر المنصة الافتراضية بمشاركة 45 مدربا من مصر و 7 دول عربية هى المملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، السودان، تونس، إضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

باسم التهامي، مدير الأولمبياد الخاص المصري يشارك في أول اجتماع افتراضي للجنة المنظمة للألعاب العالمية الشتوية.

وفي إطار التعاون بين الأولمبياد الخاص الدولي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة مصر تطلق برنامج الريشة الطائرة في الهواء بالأولمبياد الخاص.. والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، يفتتح فعاليات الملتقى الأول للأولمبياد الخاص بمحافظة الفيوم.

أقيمت بالقاهرة فعاليات الملتقى الوطني الثاني للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري تحت عنوان "تمكين اللاعبين للقيادة حلم بيتحقق"، كما تم إطلاق برنامج الريشة الطائرة في الهواء بالأولمبياد الخاص، وإقامة ملتقى مبادرات الأولمبياد الخاص المصري بالإسكندرية.

إقامة ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري بالوادي الجديد، استعدادا للألعاب العالمية الصيفية في رياضات رفع الأثقال والبوتشي وألعاب القوي وتنس الطاولة.

وشهد مركز شباب الميناء بالغردقة انطلاق فعاليات ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري بمحافظة البحر الأحمر في رياضات كرة القدم والبوتشي وألعاب القوي وتنس الطاولة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبالتعاون مع النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ.

مصر تشارك في ورشة العمل الإقليمية الرابعة لأشقاء لاعبي الأولمبياد الخاص افتراضيا، بمشاركة 32 شقيقًا من 8 دول عربية، هي: السعودية، الإمارات، عمان، البحرين، الأردن، لبنان، والمغرب.

وأطلق الأولمبياد الخاص المصري مراكز التدريب الرياضية في رياضات الجودو والجمباز بالمركز الرياضي لتدريب المنتخبات القومية بالمعادي، توقيع برتوكول تعاون بين الأولمبياد الخاص المصري والمعهد الكندي

مصر تشارك في أول حدث على أرض الواقع وهو إقامة الأولمبياد الخاص السعودي منذ جائحة كورونا، بالكشف الصحي على اللاعبين في ثلاثة تخصصات، وتم فحص 106 لاعبين، من خلال 30 طبيبا متخصصا.