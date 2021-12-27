الانهيار مستمر.. سبورتنج يلحق بالزمالك الهزيمة السادسة على التوالي في دوري السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

واصل الزمالك نتئجة السلبية في دوري السوبر لكرة السلة هذا الموسم بالهزيمة من مضيفه سبورتنج 74-71 في الأسبوع السادس من المسابقة.

وتقدم الزمالك خلال الثلاث فترات الأولى وخسر الأخيرة والمباراة حيث إنتهت الفترة الأولى لصالحه 15-14 وحافظ على تقدمه في الثانية 34-33 ثم وسع الفارق في الفترة الثالثة ٤٦/٤١ ثم خسر الفنرة الرابعة والمباراة.

وغاب عن الزمالك في المباراة نجمه أنس أسامة لعدم اكتمال الشفاء وعلى حجازي للإصابة ومهاب ياسر الذي يلعب في دوري الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه الهزيمة يكون الزمالك قد خسر للمرة السادسة على التوالي وأصبح هو الفريق الوحيد من بين الـ 8 في المشاركة في دوري السوبر الذي لم يحقق أى فوز بعد مرور 6 مباريات.

ويتنافس الثماني فرق على لقب دوري السوبر، وتبدأ بمرحلة المجموعات وتقام هذه المرحلة بنظام الذهاب والإياب، حيث يخوض كل فريق 14 مباراة بواقع 7 مباريات ذهابا ومثلهم إيابا يتم بعدهم ترتيب الفرق على حساب نتائجهم من الأول للثامن لخوض دور الـ 8 .

ويلتقي الأول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس في دور الثمانية من دوري السوبر، الذي يقام بنظام البلاي أوفس. (Best of 5)، بحيث يتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات الى دور قبل النهائي من البطولة.

ويلعب الفائز من الأول مع الثامن مع الفائز من الرابع والخامس في نصف نهائي دوري السوبر، على أن يلتقي الفائز من الثاني والسابع، مع الفائز من الثالث والسادس في المباراة الثانية لهذا الدور من البطولة ليقام النهائي أيضاً نهائي بنظام Best of 5.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب البطولة وله 11 نقطة بفارق النقاط المسجلة في المباريات عن المصرية للإتصالات الثاني والاتحاد الثالث أصحاب نفس الرصيد من النقاط في المواجهات.