ليفربول يتلقى تحذيرا قبل التجديد لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه توني كاسكارينو، مهاجم تشيلسي السابق، تحذيرا لليفربول بشأن تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح، مشيرا إلى أنه لا ينبغي تدمير هيكل الأجور من أجل الاحتفاظ باللاعب.

وقال توني كاسكارينو، في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز": "قال الكثير من الناس مؤخرًا إن ليفربول يجب أن يمنح محمد صلاح كل ما يلزم للإبقاء عليه، لكن ذلك سيكون خطأ كبيرا، فيما يتعلق بمضاعفة أرباحك فإن الشيء الأساسي هو أن تكون في نادٍ كبير قادر على الفوز بالألقاب الكبيرة".

وأضاف: "لذلك بالنسبة لمحمد صلاح الآن يجب أن يكون هناك سؤال مهيمن، هل سأكون ناجحًا في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال؟ وهل لدي مدير فني وفريق يمكنه مساعدتي في النجاح على أرض الملعب؟".

وتابع: "ينبغي تعلم دروس هؤلاء الأربعة: أليكسيس سانشيز، مسعود أوزيل، إيدن هازارد، وبيير إيمريك أوباميانج، جميعهم وقعوا عقودًا ضخمة ولكن لم ينتهِ أي منهم كلاعبين رئيسيين في الأندية التي كانت تفوز دائمًا بالأشياء، نتيجة لذلك، ذهبت قيمتها التجارية إلى الأدنى".

وواصل: "على نفس المنوال، لا ينبغي لليفربول تدمير هيكل أجورهم فقط للحفاظ على صلاح، هذا يعني أنهم لا يستطيعون الاحتفاظ باللاعبين الأساسيين الآخرين، إذا استمر صلاح ونجح ليفربول فسوف يكسب من الناحية التجارية أكثر بكثير مما يمكن للنادي أن يدفع له".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 2023، لكن لم يتم الاتفاق من جانب الفريقين على الشروط الجديدة، وستبذل إدارة الريدز قصارى جهدها للاحتفاظ بالنجم المصري بعد تألقه بشكل لافت، خاصة أن صاحب الـ29 عاما سجل 22 هدفًا في 24 مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.

يُذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ست نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، ولكن الريدز لعبوا مباراة أقل.