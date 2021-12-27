قبل أيام من كأس إفريقيا.. إصابة التونسي وجدي كشريدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين اصابة اللاعب الدولي وجدي كشريدة بفيروس كورونا المستجد.

ويشارك كشريدة المحترف في نادي ساليرنيتانا الايطالي، في المعسكر التدريبي للمنتخب الذي بدأ منذ أمس الأحد استعدادا لنهائيات كأس امم افريقيا المقررة في الكاميرون.

وأوضح الاتحاد أن نتيجة تحليل اللاعب جاءت ايجابية خلال جولة اختبارات كوفيد 19 التي خضع لها جميع اللاعبين والجهازين الفني والاداري مع انطلاق المعسكر التدريبي.

وسيمكث كشريدة في العزل الصحي وسيبقى تحت المراقبة الطبية إلى حين شفائه، وفق ما ذكره الاتحاد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان وجدي كشريدة قد تلقى الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.