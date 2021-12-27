كوكا يسجل هدفًا قاتلًا ويقود قونيا للانتصار على بشكتاش في الدوري التركي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم نادي قونيا سبور في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على بشكتاش بهدف نظيف، مساء اليوم الإثنين، في الجولة 19 من الدوري التركي.

كوكا دخل المباراة كبديل في الدقيقة 78 من اللقاء، وكانت النتيجة وقتها تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

وسجل كوكا هدف قونيا سبور في الدقيقة 90 من اللقاء، بعدما تلقى كرة عرضية ليصوب كرة مقصية داخل شباك بشكتاش، مسجلًا هدفًا قاتلًا لفريقه.

ويعد هذا الهدف هو ثالث أهداف كوكا في الموسم الجاري من الدوري التركي، حيث سبق وأن سجل هدفين وصنع مثلهما خلال 11 مباراة سابقة شارك خلالها مع الفريق.

وبهذه النتيجة يكون رصيد قونيا سبور قد ارتفع إلى النقطة 39 ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد بشكتاش عند 28 نقطة في المرتبة السابعة.