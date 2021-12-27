رقم قياسي جديد في حالات الإصابة بكورونا في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" تسجيل 103 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبي ومنتسبي الأندية، في أعلى حصيلة إصابات أسبوعية منذ بدأ الإعلان عن حصيلة الإصابات في مايو من العام الماضي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت الأسبوع الماضي اكتشاف 90 حالة إصابة بفيروس كورونا بين أندية المسابقة.

وأوضحت الرابطة في بيان اليوم الإثنين أنها أعادت تطبيق تدابير الطوارئ في أعقاب تأجيل العديد من المباريات بالدوري الممتاز.

وقررت الرابطة تطبيق اختبارات التدفق الجانبي بشكل يومي ومسحات كورونا مرتين أسبوعيا، بعد أن كان يتم إجراء اختبارات التدفق الجانبي مرتين أسبوعيا.

وذكر البيان: "الرابطة يمكنها اليوم التأكيد أنه تم إجراء 15186 اختبار كورونا بين يومي 20 و26 ديسمبر على اللاعبين والمنتسبين ، وظهرت 103 حالات إيجابية".

وأضاف البيان "تدابير الطوارئ الخاصة برابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة جائحة كورونا تتضمن بروتوكولات مثل ارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة ومراقبة التباعد الإجتماعي والحد من الوقت المستغرق في علاج اللاعبين بجانب زيادة أعداد الاختبارات".

وتابع البيان "الرابطة تواصل العمل مع الأندية للمحافظة على السلامة العامة من خلال المساعدة في تخفيف مخاطر كوفيد-19 في صفوفها".

وختم البيان "كما أننا نتواصل عن كثب مع الحكومة والسلطات المحلية ومجموعات المشجعين مع الاستجابة لأي تغييرات مستقبلية للإرشادات الوطنية أو المحلية".