سلة الأهلي يقهر سموحة ويواصل تصدر دوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

واصل الأهلي تصدره لبطولة دوري السوبر للسلة بعدنا حقق فوزاً صعباً على مضيفه سموحة بنتيجة 83-78 في الجولة السابعة من المسابقة.

وجاءت المباراة مثيرة وحماسية واستطاع الفريق الأحمر حسمها في الفترة الرابعة والأخيرة بفارق خمس نقاط.

وأنهى الأهلي الفترة الأولى متقدماً 22-17 وواصل تقدمه في الفترة الثانية بنتيجة 42-40 قبل أن يرفع تقدمه بنقطة في الفترة الثالثة وينهيها 61-58

وبهذا الفوز الأهلي تربعة على الصدارة بفارق النقاط المسجلة بعدما رفع رصيده إلي 11 نقطة.

وفى مواجهة أخرى كلاسيكية عمق الاتحاد السكندري جراح منافسه الجزيرة وهزمه بنتيجة 71-61 في المباراة التي أقيمت بنفس الجولة.

وتصدر الجزيرة المسابقة في أول خمسة أسابيع ولكنها فقدها في الجولة الماضية بالهزيمة من الأهلي.

وواصل الإتصالات الحصان الأسود لدوري السوبر بالفوز على مصر للتأمين 78-64 في المباراة التي أقيمت السادسة مساء في الجولة السابعة .

وحافظ الاتصالات على المركز الثاني بفارق النقاط المسجلة عن الأهلي المتصدر والاتحاد الثالث ولكل منهم 11 نقطة.