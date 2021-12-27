الإمارات تجيب.. متى تطرح تذاكر كأس العالم للأندية.. وهل يتغير موعد البطولة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف محمد بن هزام الظاهري أمين عام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن خطة بلاده لطرح تذاكر بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في أبو ظبي فبراير المقبل.

وفي تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية" قال الظاهري :"فيما يخص طرح تذاكر كأس العالم للأندية، لدينا اجتماع في دبي الأسبوع المقبل مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ليتم بعد ذلك الإعلان عن موعد طرح التذاكر".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022، وهو الموعد المعلن من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى الآن.

وعن إمكانية تعديل موعد البطولة قال محمد بن هزام الظاهري :"نتواصل بشكل مستمر مع الاتحاد الدولي (فيفا) والبطولة تقام في موعدها، لكن إذا طرأ أي تغيير فيما يتعلق بالموعد سيتم الإعلان عن الأمر للإعلام".

ويطالب النادي الأهلي بتغيير موعد بطولة كأس العالم للأندية حتى لا يفقد نصف فريقه أو أكثر بسبب تعارض البطولة مع مسابقة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، وهو نفس الأمر الذي قد يؤرق تشيلسي ويهدده بغياب حارسه ميندي عن مونديال الأندية لمشاركته مع السنغال في "كان 2022".