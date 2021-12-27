كارميلو يبشر الإسماعيلي بسجل تهديفي قوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

دعم الإسماعيلي صفوفه بصفقة جديدة، بتعاقده رسميا مع المهاجم كارميلو ألجاراناز، قادما من نادي أولويز ريدي البوليفي.

وأصبح المهاجم البوليفي أولى صفقات الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، علما بأن عقده مع الدراويش يمتد لـ3 مواسم ونصف الموسم.

هدف كل مباراة

يبلغ كارميلو من العمر 25 عاما، وسبق له تمثيل عدة أندية بوليفية منذ بداية مسيرته قبل قرابة 7 سنوات.

كارميلو قضى عام 2021 مع فريق أولويز ريدي، وشارك معه في 31 مباراة في مسابقتي الدوري البوليفي وكوبا ليبرتادوريس، بواقع 1754 دقيقة لعب.

وسجل المهاجم الشاب 18 هدفا مع الفريق في 2021، فضلا عن تقديمه 4 تمريرات حاسمة، ما يعني أنه أحرز هدفا كل 97 دقيقة، أي هدف كل مباراة تقريبا.

جدير بالذكر أن كارميلو، الذي يجيد اللعب كجناح بجانب دوره الأساسي كرأس حربة، انضم لمنتخب بوليفيا في 2016، لكنه منذ ذلك الحين شارك في 10 مباريات فقط.

أرقام مبشرة

السجل التهديفي القوي للمهاجم البوليفي يعد أمرا مبشرا للإسماعيلي الذي يعاني من نتائج مخيبة وسجل تهديفي كارثي.

الإسماعيلي اكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط في 7 مباريات بالموسم الحالي من الدوري المصري، وهو ما يجعله صاحب ثاني أضعف خط هجوم في المسابقة، بعد طلائع الجيش الذي سجل هدفين.

ويحتل الدراويش المركز الـ17 (قبل الأخير) في ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين فقط، بفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان.